IL PROFESSOR SEIFERT, FILOSOFO E AMICO DI GIOVANNI PAOLO II, CRITICA L’ESORTAZIONE APOSTOLICA “Amoris Laetitia”: una bomba atomica che rischia di distruggere tutto l’impianto della teologia morale cattolica. E per questo viene attaccato dall’arcivescovo spagnolo di Granada.

Per la gioia e l’incoraggiamento di molti fedeli cattolici, il professor Josef Seifert , un insigne cattolico, difensore della vita ed ex membro della Pontificia Accademia per la Vita (PAL), ha pubblicato due saggi contenenti una caritativa e chiara critica del documento papale Amoris Laetitia . Il professor Seifert ha pubblicato la sua prima e più dettagliata critica nell’agosto del 2016 e poi solo di recente , la sua più breve e più puntuale in cui parla della logica di una possibile dissoluzione di ogni legge morale assoluta, se Papa Francesco non dovesse revocare alcune premesse e alcune dichiarazioni di Amoris Laetitia. Con questi due testi, ha fatto una testimonianza cattolica lucida e caritatevole in difesa dell’insegnamento morale tradizionale e infallibile della Chiesa cattolica per cui ha dovuto soffrire per qualche tempo. Nel 2016, in risposta al primo saggio del professore Seifert, l’Arcivescovo di Granada, in Spagna, dove il professor Seifert aveva insegnato, lo escludeva dal suo insegnamento ai seminaristi nella sua arcidiocesi. Inoltre, a partire dal 31 agosto di quest’anno, l’Arcivescovo Javier Martínez Fernández ha annunciato che ha deciso, piuttosto bruscamente, di obbligare il professor Seifert alla pensione come risposta diretta alla seconda critica di Amoris Laetitia dello studioso austriaco. Senza alcun segno discreto di misericordia, l’arcivescovo afferma che i saggi di Seifert confondono i fedeli e pubblicamente annuncia di aver adottato per la propria arcidiocesi le linee guida pastorali dei vescovi della regione di Buenos Aires, in Argentina. ( Qui OnePeterFive ha riportato qui ). Significativamente, l’Arcivescovo Martínez Fernández ha appena pubblicato, il 3 settembre, sul suo sito diocesano un articolo sulla difesa di Amoris Laetitia dell’arcivescovo Victor Manuel Fernández .

Preghiamo, per favore, per il professor Seifert, affinché abbia la grazia di contrastare questa grande ingiustizia, ma anche che l’arcivescovo Martínez Fernández possa rendersi conto che il professor Seifert ha fatto un grande servizio per il bene più grande della Chiesa e per la salvezza delle anime segnalando gli errori dottrinali e i pericoli morali derivanti da Amoris Laetitia .

Nella sua dichiarazione del 31 agosto, l’arcivescovo spagnolo ha sollevato accuse molto gravi e offensive contro il professor Seifert senza alcuna motivazione. Dice che l’articolo di Seifert “danneggia la comunione della Chiesa”. Poiché il saggio Seifert pone solo una domanda al papa, al quale è chiesto di rispondere, l’articolo non può danneggiare la comunione della Chiesa affatto. Inoltre, se l’affermazione in Amoris Laetitia che Dio può desiderare che una coppia commetta un atto intrinsecamente errato di adulterio, porta logicamente alla pretesa che Dio può anche desiderare, in alcune situazioni, la contraccezione o l’aborto, allora questa affermazione dovrebbe essere opportunamente revocata dal papa. Poiché questo è l’argomento di Seifert nel suo nuovo saggio, esso contribuisce notevolmente alla Fede cattolica e non danneggia affatto la comunione della Chiesa, che è una comunione fondata su una verità etica che è, per 2000 anni, sempre stata contraria a questo l’affermazione attualmente presente in Amoris Laetitia, cioè che Dio non può mai volere che gli uomini commettano un atto intrinsecamente malefico. Invece di danneggiare la comunione della Chiesa, Seifert l’aiuta così, ponendola sulla base della verità morale, che sola può garantire questa comunione e quindi unire la Chiesa attuale con quella passata e perenne.

L’arcivescovo afferma, senza fornire la minima ragione, che il documento di Seifert “confonde la fede dei fedeli”. Al contrario, riteniamo che l’articolo chiarisca la confusione dei fedeli attraverso le sue chiare distinzioni e ragionamenti. L’arcivescovo spagnolo afferma inoltre che il giornale di Seifert “spezza la fiducia nel successore di Pietro”, mentre in realtà si muove affettuosamente con un atteggiamento filiale verso il successore di Pietro come “dolce Cristo sulla terra” – mentre chiama il papa con parole una volta usate da Santa Caterina di Siena – per revocare una specifica affermazione se viene a riconoscere le gravi e logiche conseguenze della citata affermazione.

Inoltre, l’arcivescovo Martínez Fernández afferma che il documento di Seifert “alla fine non serve alla verità della fede, ma piuttosto agli interessi del mondo”. Questo attacco è particolarmente sconcertante. Come la forte difesa degli assoluti morali di Seifert di “non commettono mai l’adulterio!”, “Non usare mai la contraccezione”, “non uccidere mai i non nati”, servono gli interessi di un mondo il cui pensiero utilitario e la morale violano in tutto il mondo assoluti morali, per includere tra loro medici senza frontiere, campi profughi e ospedali cattolici?

Quando l’arcivescovo afferma che la diocesi di Granada “ha adottato sin dall’inizio l’applicazione del testo pontificio preparato dai vescovi della regione di Buenos Aires [Argentina]” continua a dimenticare di aver inviato per la prima volta a tutto il clero l’affermazione di Monsignor Livio Melina come linea guida, concorde con quella del cardinale Gerhard Müller e quella dei vescovi polacchi, vale a dire che Amoris Laetitia non aveva cambiato nulla in merito alla disciplina sacramentale da quanto detto in Familiaris Consortio. Solo in seguito, in un’inversione radicale dei suoi precedenti orientamenti, l’arcivescovo Martínez Fernández inaspettatamente si trasferì alla posizione che i Vescovi di Buenos Aires hanno sostenuto, che, in opposizione al proprio insegnamento di Papa Giovanni Paolo II e 2000 anni della disciplina sacramentale della Chiesa ha deciso di ammettere le coppie “in situazioni irregolari” – dopo un periodo di discernimento ostensivo – ai sacramenti. Propugnando le linee guida dei Vescovi della regione di Buenos Aires come legge vincolante e assoluta per la sua diocesi, l’arcivescovo Martínez Fernández ha agito molto più “papale di Papa Francesco”, che ha lasciato per esempio ai vescovi polacchi la piena libertà di rispettare gli orientamenti sacramentali stabiliti da Giovanni Paolo II e lo ha lasciato anche ai singoli vescovi e ai vescovi per interpretare Amoris Laetitia secondo le linee del cardinale Müller, cioè in piena unità con le linee guida tradizionali esistenti.

In una parola, ci sembra scandaloso e una violazione dei diritti di un eminente studioso cattolico, filosofo e amico personale di papa Giovanni Paolo II, che l’arcivescovo Javier Martínez vuole licenziarlo da un’istituzione cattolica sulla base di false pretese e false accuse sollevate contro uno dei pensatori cattolici più profondamente credenti e fedeli e papa, che aveva dimostrato la sua fedeltà al papato non solo attraverso la sua stretta collaborazione con il papa Giovanni Paolo II, il cardinale Joseph Ratzinger, Papa Benedetto XVI, ma anche attraverso i suoi tentativi di aiutare il Magistero di Papa Francesco offrendo in profonda riverenza e carità consigli preziosi di come assicurare l’unità della Chiesa sulla base della verità.

Ora pubblichiamo qui sotto la dichiarazione pubblica dell’arcivescovo Martínez Fernández su questa questione, nella sua interezza (la nostra traduzione):

Per quanto riguarda un articolo pubblicato dal professor Josef Seifert sull’Esortazione post-sinodale di Papa Francesco, Amoris Laetitia La diocesi di Granada si rammarica profondamente dell’articolo recentemente pubblicato dal professor Josef Seifert sull’Esortazione post-sinodale del papa Francisco Amoris Laetitia , perché danneggia comunione della Chiesa, confonde la fede dei fedeli, e sfiora la sfiducia nel successore di Pietro, che, alla fine, non serve alla verità della fede, ma piuttosto agli interessi del mondo. La Diocesi di Granada ha adottato fin dall’inizio l’applicazione del testo pontificio preparato dai Vescovi della Regione di Buenos Aires, riconosciuto dal Santo Padre, accessibile a tutti sul sito della diocesi.





Il professor Seifert è uno dei fondatori dell’Accademia Internazionale di Filosofia del Liechtenstein, un’istituzione che da decenni rappresenta un servizio notevole al pensiero cristiano, soprattutto nell’Europa orientale e in America Latina. Negli ultimi anni, il professor Seifert ha insegnato all’Istituto di Filosofia “Edith Stein” a Granada, attualmente sede di questa Accademia a Granada. Il professor Seifert ha interrotto il suo insegnamento presso l’Istituto “Edith Stein” già nel settembre 2016, dopo la sua prima scrittura critica su Amoris Laetitia , pubblicata in tedesco. E adesso, concordando con le ragioni esatte e più complete, la sua pensione dall’Accademia Internazionale di Filosofia è in fase di elaborazione.

Granada, 31 agosto 2017

da One Peter Five, Mike Hikson, nostra traduzione

