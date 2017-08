CARDINALE SARAH: i nuovi rivoluzionari stanno cercando di distruggere la famiglia cristiana

Le persone devono ancora una volta sollevarsi come i Vandeani cattolici e i Realisti, aggiunge il cardinale

I moderni avvocati occidentali dell’aborto e del controllo della popolazione in Africa sono come i rivoluzionari francesi che hanno massacrato il popolo della Vandea, ha affermato il cardinale Robert Sarah.

In un’omelia che onora i martiri della Vandea, pubblicata online da Famille Chrétienne, il cardinale Sarah ha lodato la regione e i suoi abitanti per aver resistito al repubblicanesimo ateo durante la Rivoluzione francese, ma ha affermato che la Chiesa e la famiglia tradizionale sono ancora di fronte alla persecuzione.

“Chi sorgerà oggi per Dio?” Si chiede il cardinale. “Chi ha il coraggio di affrontare i moderni persecutori della Chiesa? Chi avrà il coraggio di alzarsi senza armi diverse dal rosario e dal Sacro Cuore, per affrontare le colonne della morte del nostro tempo? ”

Queste moderne “colonne di morte”, ha spiegato il cardinale, sono “il relativismo, l’indifferentismo e il disprezzo per Dio”.

“Chi dirà a questo mondo che l’unica libertà per cui vale di morire è la libertà di credere?”

La guerra in Vandea, durata da marzo a dicembre 1793, è stata una rivolta popolare contro il governo repubblicano rivoluzionario della Francia. Era guidata dall’esercito cattolico e reale, che si era composto spontaneamente e che era in gran parte composto da contadini.

Dopo la ribellione, decine di migliaia di civili sono stati massacrati dalle cosiddette “colonne infernali” del generale repubblicano Louis Marie Turreau. Molti di quelli che sono morti sono stati beatificati dalla Chiesa.

Il cardinale della Guinea ha affermato che coloro che sostengono la sterilizzazione, l’aborto e il controllo della popolazione, specialmente per l’Africa, sono l’equivalente moderno di quelle Colonne Infernali.

“Ancora oggi, più che mai, ideologi rivoluzionari vogliono annientare il posto naturale della donazione reciproca, della generosità gioiosa e dell’amore. Voglio parlare della famiglia! L’ideologia del genere e il disprezzo per la fertilità e la fedeltà sono i molti slogan di questa rivoluzione “.

Il cardinale ha aggiunto che, come nella Vandea, i rivoluzionari moderni vogliono sterminare le famiglie.

“Questi nuovi rivoluzionari sono preoccupati dalla generosità delle grandi famiglie. Ridicolizzano le famiglie cristiane, perché incarnano tutto ciò che essi odiano. Sono pronti a lanciare nuove colonne infernali in Africa per esercitare pressioni sulle famiglie e imporre la sterilizzazione, l’aborto e la contraccezione. L’Africa, come la Vandea, resisterà! Le famiglie cristiane ovunque devono essere le immagini gioiose di una rivolta contro questa nuova dittatura dell’egoismo! ”

Il cardinale Sarah ha invitato i francesi a vivere la reputazione dei loro antenati vandeani e ad alzarsi per difendere il cristianesimo tradizionale in mezzo a un nuovo attacco.

“Oggi in Oriente, in Pakistan e in Africa, i nostri fratelli cristiani muoiono per la loro fede, schiacciati dai pilastri di un islamismo persecutore. E tu, popolo di Francia, tu, popolo della Vandea, quando sarai in piedi con le armi pacifiche di preghiera e di carità per difendere la tua fede?

“Amici miei, il sangue dei martiri scorre nelle vostre vene, siate fedeli ad esso! Siamo tutti figli spirituali della Vandea martire ! ”

