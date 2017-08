TERREMOTO IN VATICANO :SONDAGGIO DEL TEMPO , FRANCESCO NON PIACE PIÙ AGLI ITALIANI , MA SOLO A LORO ?

“Troppa politica e poca religione”, “sta andando fuori strada”, “non sono d’accordo su come guida la chiesa cattolica”, “troppa invadenza sullo ius soli”, “Caro papa così mi fai allontanare dalla Chiesa”. Sono queste le motivazioni che spingono i cattolici italiani ad allontanarsi da Papa Francesco, secondo un sondaggio del Tempo che si conclude oggi 25 agosto. E al momento la stragrande maggioranza di chi ha voluto esprimersi è rimasto negativamente stupito dall’ultima campagna del Santo Padre.

Sul sito del Tempo è possibile rispondere a questi quesiti: “Vi piace questo Papa? Siete d’accordo su come Bergoglio guida la Chiesa Cattolica?”. La percentuale di risposte “No, non sono d’accordo” si sta assestando tra l’80 e il 90 per cento. Ergo l’adesione alla politica di Bergoglio non supera il 20 per cento.

Quello che principalmente non piace ai lettori è che il papa si sia schierato politicamente e questo lo fa apparire lontano dai temi più strettamente religiosi. Il desiderio dei cattolici è invece che Papa Francesco si schieri dalla parte degli italiani.

Ma deliziosi alcuni commenti …:

JZS

26 Agosto 2017 – 13:01

Bergoglio, un fantoccio che invece di ricevere le ispirazioni dallo Spirito Santo, riceve gli ordini da George Soros, secondo le rivelazioni di wikileaks! Ma ormai ognuno di noi lo capirebbe lo stesso anche senza Wikileaks. Pèpa Ratzinger dovrebbe riprendere in mano la situazione o la Chiesa Cattolica Romana andrà in frantumi.

26 Agosto 2017 – 13:01

Al momento dell’elezione avevo grandi speranze. Non ha fatto niente per portare pulizia in Vaticano e si è circondato da bandieruole arrampicatrici alla Chaoqui. Da politicante da strapazzo si impiccia di fatti nostri che non dovrebbero riguardarlo e lascia allo sbando la Chiesa col rischio che troppi ne prendano il largo.

26 Agosto 2017 – 12:12

Questo individuo che per carità cristiana non oso qualificare, ci ha veramente rotto le palle!

Fonte : http://www.liberoquotidiano.it/news/italia/13223096/sondaggio-del-tempo-papa-francesco-non-piace-piu-agli-italiani-.html

