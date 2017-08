SUI DUE PAPI, IL MINISTERO PETRINO “ALLARGATO”, E LA PERMANENZA NEL RECINTO DI PIETRO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI

Cari Amici,

visto che di tanto in tanto riceviamo messaggi privati che chiedono delucidazioni in merito, riteniamo sia opportuno fare un chiarimento in merito benché si tratti di questione molto complessa che non può essere certo trattata in poche righe. Esistono infatti punti chiari e altri ancora oscuri che impediscono al momento la totale comprensione dei fatti. Iniziamo dai primi:

stiamo vivendo una situazione unica, mai verificatasi nella storia della Chiesa. Altri Papi hanno rinunciato in passato, ma la situazione attuale non ricalca nessuna di quelle fattispecie;

Benedetto XVI non ha rinunciato al munus petrino, ma solo all’esercizio attivo di esso (e non è cosa da poco). Mantiene inoltre i simboli papali e continua a risiedere a Roma, nel recinto di Pietro;

Il Pontificato di Francesco è indissolubilmente legato a quello di Benedetto, da cui ha tratto – e continua a trarre – linfa vitale. E’ il cosiddetto “ ministero petrino allargato ” accennato l’anno scorso da Mons. Georg Gänswein durante la presentazione del libro “Oltre la crisi della Chiesa” di Roberto Regoli;

” accennato l’anno scorso da Mons. Georg Gänswein durante la presentazione del libro “Oltre la crisi della Chiesa” di Roberto Regoli; Ci sono dunque due Papi, di cui uno legittimo e regnante. Ma Benedetto rimane Papa, sebbene eserciti il ministero in modo diverso da prima.

Punti oscuri

il vero motivo che ha portato alla rinuncia di Benedetto XVI rimane un grosso interrogativo, sebbene si cominci a capire sempre meglio. Tuttavia, trattandosi di opinioni personali, preferiamo astenerci dall’esposizione poiché alimenterebbero solo sterili e inutili polemiche;

come la Chiesa uscirà da tale situazione nessuno lo sa, ma abbiamo fiducia nel Sommo Timoniere della Barca, che è Cristo.

Ciò che a noi preme in questo momento

la permanenza di Benedetto XVI a Roma;

che non venga strumentalizzato per nessun motivo al mondo, ma lasciato in pace;

aiutare Francesco a non deviare dal retto sentiero del Magistero bimillenario della Chiesa. Bisogna farlo però in modo costruttivo, cioè pregando per lui ed esponendo i punti oscuri del suo Pontificato. Con la papolatria non si aiuta né Francesco, né la Chiesa.

Il primo dovere di Francesco davanti a Dio e all’umanità

proteggere Papa Benedetto dagli attacchi che subisce senza mai rompere i ponti con lui, ad esempio allontanando Georg Gänswein da Roma alla scadenza del suo mandato di Prefetto della Casa Pontificia, come vorrebbe qualcuno.