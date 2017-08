SULLA PERMANENZA DI PAPA BENEDETTO A ROMA, NEL RECINTO DI PIETRO

Cari amici,

Ogni volta che si parla del rapporto tra i due Papi e della permanenza di Benedetto XVI nel recinto di Pietro, diverse persone tolgono il “mi piace” alla pagina. Tuttavia, diceva Chesterton che “la cosa più saggia del mondo è gridare prima del danno. Gridare dopo che il danno è avvenuto non serve a nulla, specie se il danno è una ferita mortale” .

E’ evidente che l’argomento sia delicato e forse va a toccare nervi scoperti, ma non inseguendo il successo commerciale, è opportuno chiarire che benché l’abbandono di taluni sia cosa spiacevole, in coscienza non possiamo astenerci dal trattare questa tematica né ora, né in futuro.

Soprattutto quando vengono diffuse notizie come quelle di oggi. Due cardinali, Burke e Brandmuller, hanno prospettato da un lato una correzione formale a Papa Francesco e dall’altro una richiesta di professione esplicita di fede allo stesso Pontefice. Tutto ciò lascia presagire un autunno davvero caldo all’interno della Chiesa, con una spaccatura configurabile in uno scisma di fatto che potrebbe aprire una crisi senza precedenti e con esiti assolutamente imprevedibili.

C’è da augurarsi che non venga coinvolto Benedetto XVI in questa faccenda, anche perché egli ha sempre dichiarato di voler rimanere fuori da ogni disputa e di voler impiegare i giorni dell’ultimo tratto della sua vita nel silenzio della preghiera del monastero Mater Ecclesiae. Ciononostante, abbiamo tutti constatato come le sue parole siano state spesso strumentalizzate per trascinarlo una volta a favore, un’altra contro Papa Francesco. Questi episodi sono stati pessimi segnali che hanno suscitato interrogativi sulla possibilità di una serena convivenza tra i due Papi nel recinto di Pietro, situazione senza precedenti nella storia della Chiesa. Fu lo stesso Papa Francesco a dichiarare in un’intervista che c’erano settori che si opponevano alla permanenza del Pontefice Emerito a Roma, ma che egli non vedeva alcun problema poiché lo considerava come il “nonno saggio” a casa.

E in effetti, le relazioni personali tra i due Papi sembrano buone, almeno a giudicare da quanto dichiarato da Benedetto XVI il 29 giugno 2016 in occasione dei festeggiamenti per il suo 65 anno di sacerdozio, e cioè: “Grazie soprattutto a Lei, Santo Padre: la Sua bontà, dal primo momento dell’elezione, in ogni momento della mia vita qui, mi colpisce, mi porta realmente, interiormente più che nei Giardini Vaticani, con la bellezza, la Sua bontà è il luogo dove abito: mi sento protetto. Grazie anche della parola di ringraziamento, per tutto”.

Tuttavia, mentre Benedetto XVI, direttamente o tramite il suo segretario Mons. Georg Ganswein, ha sempre fatto chiaramente capire di voler rimanere nel recinto di Pietro fino al termine dei suoi giorni, Papa Francesco dal canto suo non ha mai pubblicamente ratificato, facendolo proprio, tale desiderio con una promessa solenne. Inoltre, nel numero di luglio del mensile “Millennium” è stata divulgata una notizia, finora non smentita, secondo la quale Papa Bergoglio starebbe pensando di mandare Georg Ganswein alla guida di una diocesi tedesca quando scadrà il suo mandato di Prefetto della Casa Pontificia (prossimo 7 dicembre). Tutto ciò suscita molti interrogativi e timori (ci auguriamo infondati) poiché l’unica persona che può decidere su questa vicenda è solo Papa Francesco, al quale Benedetto XVI promise obbedienza in tutto.

Alla luce di questi fatti, invitiamo nuovamente a pregare per i due Papi, la Chiesa e in particolare per la permanenza di Benedetto XVI a Roma, affinché non prevalgano nella Chiesa le forze disgregatrici e di rottura. Preghiera e penitenza sono le due armi consegnateci da Gesù contro gli assalti del maligno, e poi sempre confermate e attualizzate dalla Madre di Dio in tutte le sue innumerevoli apparizioni. Vanno bene preghiere personali, comunitarie e piccoli sacrifici. Ma soprattutto, riteniamo che l’arma più potente sia la celebrazione di una santa Messa. Invitiamo quindi i sacerdoti a celebrare, quando possibile, l’Eucaristia con questa intenzione, ma anche i laici a far celebrare Messe. E’ sufficiente dire al sacerdote di applicare la Messa per un’intenzione personale, senza specificare alcunché. Dio, che vede nei cuori, saprà ascoltare ed esaudire le nostre suppliche.

L.R.