BARCELLONA QUANDO BENEDETTO CONSACRÒ LA SAGRADA FAMILIA

Nel suo viaggio in Spagna del 2010, papa Ratzinger aveva consacrato il capolavoro di Gaudì ricordando che «Dio è Dio di pace e non di violenza, di libertà e non di costrizione, di concordia e non di discordia».

Secondo la polizia spagnola l’obiettivo principale dei terroristi che hanno colpito Barcellona era il capolavoro incompiuto di Gaudì, uno dei principali simboli della città. Il Temple Expiatori de la Sagrada Família (Tempio Espiatorio della Sacra Famiglia) noto semplicemente come Sagrada Família, era stato consacrato nel novembre del 2010 da Benedetto XVI.

In quell’occasione il papa emerito aveva definito Gaudì «architetto geniale e cristiano coerente» e la sua opera «un incalcolabile sforzo dell’intelligenza umana». Benedetto XVI aveva spiegato che apprezzava il grande artista perché «ha saputo mostrare al mondo il volto di Dio spiegando che «Dio è la vera misura dell’uomo». E aveva ricordato una frase dello stesso Gaudì: «Una chiesa è l’unica cosa degna di rappresentare il sentire di un popolo, poiché la religione è la cosa più elevata nell’uomo». Consacrando la Sagrada Familia aveva poi aggiunto: «Dio è Dio di pace e non di violenza, di libertà e non di costrizione, di concordia e non di discordia».

I lavori per il monumento più visitato della Spagna, con oltre tre milioni di visitatori l’anno, erano iniziati nel 1882. L’edificio era stato però completamente ridisegnato l’anno seguente quando Gaudì era subentrato come progettista. All’opera l’artista aveva dedicato gli ultimi 15 anni della sua vita. Anche se i lavori non sono conclusi (si spera che possano essere ultimati per il 2026), la Sagrada Familia è stata consacrata il 7 novembre 2010 ed elevata al rango di Basilica minore. Splendidi i tre portali dedicati a Maria, a Giuseppe e a Gesù, rispettivamente quelli della fede, della speranza e della carità.

tratto da Famiglia Cristiana di Annachiara Valle 20 agosto 2017

