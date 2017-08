PAPA RATZINGER CON I SUOI ANGELI CUSTODI

PREGHIERE, LETTURE E… MOZART – La giornata standard di Benedetto XVI inizia molto presto. La mattina, all’alba, c’è la celebrazione della messa nella cappella. Segue colazione in sala da pranzo. Poi, è il tempo del raccoglimento. Sua Santità si ritira nello studio privato. Sbriga la fitta corrispondenza. E si divide tra meditazione e preghiera. Molto tempo è dedicato alla lettura; in prevalenza libri di storia e teologia. Fra le note di Mozart, Bach o Beethoven. Non sono infrequenti le visite del fratello, Monsignor George. Per lui c’è una camera degli ospiti sempre a disposizione.