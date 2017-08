«PERCHE’ LA MESSA IN LATINO ?RICARICHIAMO LE BATTERIE »

Reggio Emilia, la messa in latino per “ricaricare le batterie”Una trentina di fedeli partecipano alla liturgia nella chiesa di san Giovannino, celebrata nella lingua di Virgilio. Un modo per scoprire anche le perle artistiche contenute nell’edificio, uno dei gioielli dimenticati dalla città

Anche i profani respirano un’aria più sacra. Al di là delle parole latine – quasi un canto che si alza nella navata – la messa è costellata di silenzi assenti in quella in italiano: nei momenti di massimo raccoglimento si sentono distintamente le voci di chi passeggia in via Guido da Castello. Il sacerdote – don Carlo Castellini, ieri, perché in agosto don Carlo Pasotti è fuori città – non dà le spalle all’altare ma guarda l’ostensorio, come l’assemblea. La comunione, poi, si prende in ginocchio. Il tutto conferisce al rito un’aura antica, e anche per questo motivo c’è chi la preferisce a quello in italiano.

Abolita dal Concilio Vaticano II nel 1970, la messa in latino viene celebrata a Reggio – ogni prima domenica del mese – dal 2012. Voluta dai gruppi stabili “Beato Rolando Rivi” e “Cuore immacolato di Maria” per l’applicazione del motu proprio “Summorum Pontificum” di papa Benedetto XVI, la liturgia secondo il rito romano era inizialmente celebrata a Mancasale ma da cinque anni si è trasferita in centro storico. La liturgia diventa così anche l’occasione per ammirare le opere d’arte di cui San Giovannino è piena: le due grandi tele di Alessandro Tiarini poste ai lati del presbiterio, l’affresco di Paolo Giudotti nel catino absidale, e poi dipinti di Sisto Badalocchio e Lorenzo Franchi.

A chi si stupirà di sapere che, nel 2017, tanti ragazzi partecipano alla messa in latino, risponde il celebrante: «Per ogni vecchio che muore, c’è un giovane che arriva. Perché i giovani sono attratti dalla bellezza».