CARDINALE SARAH: PAPA BENEDETTO MERITA RISPETTO, MOLTA CONSIDERAZIONE E ONORE

DALL’INTERVENTO DI SUA EMINENZA, ROBERT CARDINAL SARAH PREFETTO DELLA CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA “SACRA LITURGIA MILANO 2017” TENUTASI A MILANO IL 6 LUGLIO 2017

Il Papa Emerito, Benedetto XVI, ha voluto presentare la recente edizione tedesca nel prefazio del mio libro La forza del Silenzio. Con tutta umiltà devo dire che mi sento profondamente onorato dalle parole di Papa Benedetto e vorrei cogliere quest’occasione per ringraziare Sua Santità per un tale incoraggiamento nel mio continuo desiderio di compiere fedelmente il ministero che mi è stato affidato dal Santo Padre, Papa Francesco.

Prego intensamente per tutti coloro che avranno la pazienza e prenderanno il tempo per

leggere attentamente questo volume: che Dio li aiuti a dimenticare la volgarità e la bassezza con la quale certe persone hanno parlato del «Prefazio» e del suo autore, Papa Benedetto XVI. A causa di ciò che Egli è e di ciò che rappresenta nella Chiesa, Papa Benedetto XVI merita rispetto, molta considerazione e onore. In tutte le civiltà e in tutte le culture, ma in particolare nella Sacra Scrittura «gli anziani meritano doppio onore, specialmente quelli chesi affaticano nella predicazione e nell’insegnamento» (1 Tm 5, 17).

L’arroganza, la violenza del linguaggio, la mancanza di rispetto, l’odio e gli sprezzi nei confronti di Benedetto XVI sono diabolici e coprono la Chiesa con un manto di tristezza e di vergogna. Quelle persone distruggono la Chiesa e inferiscono contro la sua profonda natura. Un cristiano non lotta contro nessuno. Un cristiano non ha degli inimici da abbattere. Il Cristo ha chiesto a Pietro di rimettere la sua spada nel fodero (cf. Mt 26, 52-53). Ecco l’ordine di Cristo a Pietro, e questo comandamento concerne anche ogni cristiano che si ritenga degno di chiamarsi tale.

Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio tutti e ognuno in particolare per la vostra presenza qui. Ma perché voi siete qui? Voi siete qui perché avete capito ciò che il Cardinal Ratzinger ha detto venti anni fa, allorché egli scriveva:

«La Chiesa si regge e cade con la Liturgia. Se l’adorazione della divina Trinità verrà a

meno, se la fede non apparirà nel suo splendore nella Liturgia della Chiesa, se le

parole dell’uomo, i suoi pensieri, le sue intenzioni lo opprimeranno, allora la fede avrà

perso il suo posto lì dove dovrebbe esprimersi ed abitare. Per questo motivo, in ogni caso, la vera celebrazione della Sacra Liturgia è il centro di ogni rinnovamento della

Chiesa».

Nel link l’allocuzione completa del cardinale Robert Sarah

http://www.sacraliturgia.org/2017/07/testo-ufficiale-della-allocuzione-di.html

